BRIEF-Shaftesbury Sees FY EPRA Earnings Significantly Below Current Market Expectations

March 24 (Reuters) - Shaftesbury PLC:
* SHAFTESBURY PLC - COVID-19 UPDATE
* SHAFTESBURY PLC - FULL YEAR EPRA EARNINGS (YEAR ENDING 30 SEPTEMBER 2020) ARE NOW EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY BELOW CURRENT MARKET EXPECTATIONS
* SHAFTESBURY PLC - £150 MILLION HAS BEEN DRAWN AGAINST OUR COMMITTED REVOLVING CREDIT FACILITIES AS PART OF A PRUDENT APPROACH TO CASH MANAGEMENT
* SHAFTESBURY PLC - NO INTERIM DIVIDEND WILL BE DECLARED
* SHAFTESBURY PLC - £150 MILLION HAS BEEN DRAWN AGAINST OUR COMMITTED REVOLVING CREDIT FACILITIES
* SHAFTESBURY PLC - 31 MARCH 2020 VALUATION LIKELY TO INCLUDE A STATEMENT FROM INDEPENDENT VALUERS HIGHLIGHTING MATERIAL UNCERTAINTY
* SHAFTESBURY PLC - FOR NOW, FINANCIAL COVENANTS IN OUR DEBT ARRANGEMENTS ARE CURRENTLY WELL-COVERED
* SHAFTESBURY PLC - DIVIDEND POSITION FOR FULL YEAR WILL BE KEPT UNDER REVIEW
* SHAFTESBURY - SUPPORTING CO’S COMMERCIAL OCCUPIERS WITH SOLUTIONS, INCLUDING RENT DEFERRAL Source text for Eikon: Further company coverage: