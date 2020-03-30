BRIEF-Shandong Weigao Group Medical Polymer Says FY Revenue RMB 10.36 Bln

March 30 (Reuters) - Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB1.84 BILLION VERSUS RMB1.47 BILLION
* NO MATERIAL IMPACT ON MANUFACTURING OUTPUT AND CAPACITY SEEN SINCE EARLY 2020 IN MANUFACTURING SITES IN CHINA
* SALES AND DISTRIBUTION ACTIVITIES ARE GRADUALLY REVERTING TO NORMAL LEVELS
* INTERNATIONAL BUSINESS SEGMENTS CURRENTLY IMPACTED BY DISEASE PREVENTION & CONTROL MEASURES
* EPIDEMIC IMPACTED OPERATIONS OF GROUP IN CERTAIN PARTS OF CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: