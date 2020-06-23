Healthcare
June 23, 2020 / 10:01 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Shandong Xinhua Pharmaceutical Proposes To Enter Investment Agreement With Lianren Health Medical Big Data Technology

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd :

* SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL- PROPOSES TO ENTER INTO AN INVESTMENT AGREEMENT WITH LIANREN HEALTH MEDICAL BIG DATA TECHNOLOGY CO

* SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL- AGREEMENT ALSO WITH OTHER INVESTORS INCLUDING YINFENG XINBAI, SHANDONG DEVELOPMENT AMONG OTHERS

* SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL- LIANREN HEALTH PROPOSING TO ESTABLISH CO IN PRC WITH REGISTERED CAPITAL OF RMB2.5 BILLION FOR OPERATING BIG DATA CENTRE

* SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO LTD - AGREEMENT TO FORM A LIMITED LIABILITY CO IN PRC

* SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL-CO TO HAVE 4% STAKE IN NEW CO WITH SUBSCRIPTION AMOUNT OF RMB100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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