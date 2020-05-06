Healthcare
May 6, 2020 / 3:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Shanghai Henlius Biotech Says Entered Cooperation Agreement With Sanyou Biopharmaceuticals & Shanghai Zj Bio-Tech

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Shanghai Henlius Biotech Inc:

* SHANGHAI HENLIUS BIOTECH-ENTERED COOPERATION AGREEMENT WITH SANYOU BIOPHARMACEUTICALS & SHANGHAI ZJ BIO-TECH

* SHANGHAI HENLIUS BIOTECH INC - AGREEMENT TO DEVELOP FULLY HUMAN ANTIBODY DRUG FOR COVID-19 FOR MONOTHERAPY OR COMBINATION TREATMENT OF COVID-19

* SHANGHAI HENLIUS BIOTECH INC - PARTNERS INVESTED IN FULLY HUMAN ANTIBODY DRUG & MOLECULE CANDIDATES FOR COVID-19

* SHANGHAI HENLIUS BIOTECH-INVESTMENT VALUE OF RMB25 MILLION Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below