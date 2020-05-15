Healthcare
May 15, 2020 / 11:00 AM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Shanghai Pharmaceuticals Announces Entering Into Land Acquisition And Reserve Agreement

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd :

* CHIATAI QINGCHUNBAO & WEST STREAM VALLEY CONSTRUCTION HEADQUARTER ENTER LAND ACQUISITION & RESERVE AGREEMENT

* WEST STREAM VALLEY CONSTRUCTION HEADQUARTER TO PAY RMB2.01 BILLION TO CHIATAI QINGCHUNBAO

* EXPECTS TO RECORD ONE-OFF GAIN OF ABOUT RMB1.537 BILLION (BEFORE TAXATION) IN YEAR OF DELIVERY OF TARGET PROPERTIES

* PURCHASER TO COMPENSATE LOSSES OF LAND AND PREMISES OF CHIATAI QINGCHUNBAO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below