BRIEF-Shanghai Pharmaceuticals Announces Entering Into Land Acquisition And Reserve Agreement

May 15 (Reuters) - Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd :
* CHIATAI QINGCHUNBAO & WEST STREAM VALLEY CONSTRUCTION HEADQUARTER ENTER LAND ACQUISITION & RESERVE AGREEMENT
* WEST STREAM VALLEY CONSTRUCTION HEADQUARTER TO PAY RMB2.01 BILLION TO CHIATAI QINGCHUNBAO
* EXPECTS TO RECORD ONE-OFF GAIN OF ABOUT RMB1.537 BILLION (BEFORE TAXATION) IN YEAR OF DELIVERY OF TARGET PROPERTIES
* PURCHASER TO COMPENSATE LOSSES OF LAND AND PREMISES OF CHIATAI QINGCHUNBAO Source text for Eikon: Further company coverage: