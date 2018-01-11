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January 11, 2018 / 7:45 PM / in an hour

BRIEF-Shareholders Of Gem International Resources Request Shareholders' Meeting Calling For Management Change

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Shareholders of Gem International Resources Inc:

* SHAREHOLDERS OF GEM INTERNATIONAL RESOURCES INC SAYS REQUESTED SHAREHOLDERS’ MEETING CALLING FOR MANAGEMENT CHANGE

* SHAREHOLDERS OF GEM INTERNATIONAL RESOURCES INC SAYS PURPOSE OF REQUISITIONED MEETING IS TO REMOVE FROM OFFICE ALL OF CURRENT DIRECTORS OF GEM

* SHAREHOLDERS OF GEM INTERNATIONAL RESOURCES INC SAYS NOMINATING THREE CANDIDATES TO REPLACE CURRENT DIRECTORS OF GEM AT MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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