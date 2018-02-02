FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 2, 2018 / 2:12 PM / in 3 hours

BRIEF-Shell Midstream Partners Announces Sale Of $980 Mln Of Common Units

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Shell Midstream Partners LP:

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP ANNOUNCES SALE OF $980 MILLION OF COMMON UNITS

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - EXPECTS TO USE NET PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING, PRIVATE PLACEMENT TO REPAY AMOUNTS OUTSTANDING UNDER CREDIT FACILITIES

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - PRICED PUBLIC OFFERING OF 25 MILLION UNITS FOR TOTAL PROCEEDS OF $680 MILLION BEFORE DEDUCTING UNDERWRITING COMMISSIONS & EXPENSES

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍IN ADDITION, CO CONCURRENTLY AGREED TO SELL 11,029,412 COMMON UNITS TO SHELL MIDSTREAM LP HOLDINGS LLC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.