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BRIEF-Shell Midstream Partners LP Agrees To Acquire Additional Assets From Shell
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#Market News
November 28, 2017 / 9:23 PM / in 2 hours

BRIEF-Shell Midstream Partners LP Agrees To Acquire Additional Assets From Shell

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Shell Midstream Partners Lp:

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P. AGREES TO ACQUIRE ADDITIONAL ASSETS FROM SHELL

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - DEAL FOR ‍$825 MILLION.​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍TERMS OF ACQUISITION WERE APPROVED BY CONFLICTS COMMITTEE OF BOARD OF GENERAL PARTNER OF SHELL MIDSTREAM PARTNERS​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍SHELL MIDSTREAM PARTNERS INTENDS TO FUND ACQUISITION WITH BORROWINGS UNDER NEW AND EXISTING CREDIT FACILITIES​

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ‍ ENTERED INTO A PURCHASE AND SALE AGREEMENT TO ACQUIRE FROM UNITS OF SHELL A 100% INTEREST IN FIVE PRODUCTS TERMINALS

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - ‍ ENTERED DEAL TO ALSO ACQUIRE PARTIAL INTEREST IN TWO GULF OF MEXICO CORRIDOR PIPELINES, IN 2 STRATEGIC ONSHORE PIPELINES ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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