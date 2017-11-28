BRIEF-Shell Midstream Partners LP Agrees To Acquire Additional Assets From Shell

Nov 28 (Reuters) - Shell Midstream Partners Lp:
* SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P. AGREES TO ACQUIRE ADDITIONAL ASSETS FROM SHELL
* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - TERMS OF ACQUISITION WERE APPROVED BY CONFLICTS COMMITTEE OF BOARD OF GENERAL PARTNER OF SHELL MIDSTREAM PARTNERS
* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - SHELL MIDSTREAM PARTNERS INTENDS TO FUND ACQUISITION WITH BORROWINGS UNDER NEW AND EXISTING CREDIT FACILITIES
* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ENTERED INTO A PURCHASE AND SALE AGREEMENT TO ACQUIRE FROM UNITS OF SHELL A 100% INTEREST IN FIVE PRODUCTS TERMINALS
* SHELL MIDSTREAM PARTNERS - ENTERED DEAL TO ALSO ACQUIRE PARTIAL INTEREST IN TWO GULF OF MEXICO CORRIDOR PIPELINES, IN 2 STRATEGIC ONSHORE PIPELINES Source text for Eikon: Further company coverage: