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May 3, 2018 / 12:44 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Shell Midstream Partners LP Posts Qtrly Revenue $99.6 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Shell Midstream Partners LP:

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS, L.P. 1ST QUARTER 2018 UNAUDITED RESULTS

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY NET INCOME $0.18 PER COMMON LIMITED PARTNER UNIT

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY REVENUE $99.6 MILLION VERSUS $126.8 MILLION IN THE PREVIOUS QUARTER

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - ZYDECO MAINLINE VOLUMES WERE 471 KBPD IN CURRENT QUARTER, COMPARED TO 649 KBPD IN PRIOR QUARTER

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - MARS VOLUMES WERE 466 KBPD COMPARED TO 449 KBPD IN PRIOR QUARTER

* SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP - FINANCIAL RESULTS OF THE QUARTER WERE LARGELY IMPACTED BY 49-DAY SHUT IN OF ZYDECO SYSTEM

* SHELL MIDSTREAM - BOARD PREVIOUSLY DECLARED CASH DISTRIBUTION OF $0.3480/LIMITED PARTNERSHIP UNIT FOR Q1 2018 ;REPRESENTED 4.5% INCREASE OVER Q4 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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