BRIEF-Shell Says Q4 Profit Excluding Items More Than Double To $‍4.3 Bln

Feb 1 (Reuters) - Shell:
* Q4 CAPITAL INVESTMENT OF $6,778 MILLION VERSUS. $6,913 MILLION IN Q4 2016
* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS $3,082 MILLION VERSUS $1,032 MILLION IN Q4 2016
* Q4 DIVESTMENTS OF $6,474 MILLION VERSUS. $3,278 MILLION IN Q4 2016
* Q1 INTEGRATED GAS PRODUCTION VOLUMES ARE EXPECTED TO BE POSITIVELY IMPACTED BY SOME 210 THOUSAND BOE/D
* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $4,303 MILLION VERSUS $1,795 MILLION IN Q4 2016
* Q4 TOTAL PRODUCTION AVAILABLE FOR SALE OF 3,756 THOUSAND BOE/D VERSUS. 3,905 THOUSAND BOE/D IN Q4 2016
* Q4 OPERATING EXPENSES OF $9,776 MILLION VERSUS. $9,895 MILLION IN Q4 2016
* Q1 UPSTREAM EARNINGS ARE EXPECTED TO BE NEGATIVELY IMPACTED BY A REDUCTION OF SOME 270 THOUSAND BOE/D
* Q4 RETURN ON AVERAGE CAPITAL EMPLOYED ON A REPORTED INCOME BASIS OF 5.8 PERCENT VERSUS. 3.0 PERCENT IN Q4 2016
* Q4 BASIC CCS EARNINGS PER SHARE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS OF $0.52
* Q1 EARNINGS ARE EXPECTED TO BE POSITIVELY IMPACTED BY 40 THOUSAND BOE/D
* Q4 GEARING OF 24.8 PERCENT VERSUS. 28 PERCENT IN Q4 2016
* Q4 UPSTREAM CCS EARNINGS EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $1,650 MILLION VERSUS PROFIT OF $54 MILLION IN Q4 2016
* Q4 DOWNSTREAM CCS EARNINGS EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS $1,396 MILLION VERSUS $1,339 MILLION IN Q4 2016
* Q4 LNG LIQUEFACTION VOLUMES OF 8.52 MILLION TONNES VERSUS 8.57 MILLION TONNES IN Q4 2016
* Q4 CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES OF $7,275 MILLION VERSUS $9,170 MILLION IN Q4 2016
* SAYS REFINERY AVAILABILITY IS EXPECTED TO DECREASE IN Q1 2018 AS A RESULT OF HIGHER LEVELS OF MAINTENANCE
* Q4 LNG SALES VOLUMES OF 17.15 MILLION TONNES VERSUS 15.34 MILLION TONNES IN Q4 2016
* Q4 CCS EARNINGS ATTRIBUTABLE EXCLUDING IDENTIFIED ITEMS ESTIMATE OF $4.24 BILLION – COMPANY COMPILED ESTIMATES
* SAYS CHEMICALS MANUFACTURING PLANT AVAILABILITY IS EXPECTED TO INCREASE IN Q1 2018
* Q4 OIL PRODUCTS SALES VOLUMES OF 6,861 THOUSAND BPD VERSUS. 6,464 THOUSAND BPD IN Q4 2016
* Q4 CHEMICAL SALES VOLUMES OF 4,688 THOUSAND TONNES VERSUS. 4,414 THOUSAND TONNES IN Q4 2016
* Q1 OIL PRODUCTS SALES VOLUMES ARE EXPECTED TO DECREASE BY SOME 175 THOUSAND BARRELS PER DAY
* SAYS CORPORATE RESULTS ARE EXPECTED TO BE A NET CHARGE OF $300 - 350 MILLION IN Q1 AND AROUND $1.4 - 1.6 BILLION FOR FULL YEAR
* Q4 IDENTIFIED ITEMS REFLECTED CHARGE OF $121 MILLION RELATED TO IMPACT OF US TAX REFORM LEGISLATION, REDUNDANCY AND RESTRUCTURING PROVISIONS OF $89 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: