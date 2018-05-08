FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 8, 2018 / 12:09 AM / in 2 hours

BRIEF-Shell sells its interest in Canadian Natural Resources Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Shell:

* SHELL SELLS ITS INTEREST IN CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED

* ROYAL DUTCH SHELL PLC (“SHELL”) ANNOUNCES AN AGREEMENT TO SELL ITS ENTIRE STAKE IN CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED

* SUBSIDIARY, SHELL GAS B.V ENTERED INTO UNDERWRITING AGREEMENT WITH GOLDMAN SACHS , RBC CAPITAL MARKETS, SCOTIABANK AND TD SECURITIES

* UNDERWRITING AGREEMENT FOR SALE OF 97,560,975 SHARES IN CANADIAN NATURAL

* PROCEEDS FROM SALE WILL CONTRIBUTE TO REDUCING NET DEBT; SALE IS EXPECTED TO COMPLETE ON MAY 9, 2018

* SALE OF SHARES IN CANADIAN NATURAL REPRESENTING ENTIRE INTEREST IN CANADIAN NATURAL RESULTING IN TOTAL PRE-TAX PROCEEDS OF ABOUT $3.3 BILLION

* SALE OF 97.6 MILLION SHARES IN CANADIAN NATURAL REPRESENTS ITS ENTIRE INTEREST IN CANADIAN NATURAL RESULTING IN TOTAL PRE-TAX PROCEEDS OF ABOUT $3.3 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.