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January 15, 2018 / 4:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Shell To Acquire 43 Pct Interest In U.S. Solar Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Royal Dutch Shell Plc:

* SHELL TO ACQUIRE INTEREST IN U.S. SOLAR BUSINESS

* SHELL - ‍ AGREEMENT TO ACQUIRE 43.83% INTEREST IN U.S. SOLAR COMPANY SILICON RANCH FROM FUNDS MANAGED AND/OR ADVISED BY PARTNERS GROUP​

* SHELL - ‍CONSIDERATION FOR SHARES IS BETWEEN $193 AND $217 MILLION CONTINGENT ON SILICON RANCH ACHIEVING PREDETERMINED MILESTONES​

* SHELL - ‍SEPARATE AGREEMENT WITH SILICON RANCH WILL GIVE SHELL POSSIBILITY TO INCREASE ITS OWNERSHIP AFTER 2021​

* SHELL - CO‘S INTEREST IN SILICON RANCH INCLUDES AN EXISTING PORTFOLIO OF ABOUT 880 MEGAWATTS OF PROJECTS IN OPERATION OR CONTRACTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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