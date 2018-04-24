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April 24, 2018 / 11:42 AM / in 2 hours

BRIEF-Shell To Sell Its Downstream Business In Argentina To Raízen

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Royal Dutch Shell PLC:

* SHELL - SHELL TO SELL ITS DOWNSTREAM BUSINESS IN ARGENTINA TO RAÍZEN

* SHELL - SALE INCLUDES BUENOS AIRES REFINERY, AROUND 645 RETAIL STATIONS, LPG, MARINE FUELS, AVIATION FUELS, BITUMEN, CHEMICALS AND LUBRICANTS BUSINESSES

* SHELL - SALE DOES NOT INCLUDE SHELL’S UPSTREAM INTERESTS IN THE VACA MUERTA SHALE FORMATION

* SHELL - BUSINESSES ACQUIRED BY RAÍZEN WILL CONTINUE RELATIONSHIPS WITH SHELL THROUGH COMMERCIAL AGREEMENTS, REPRESENTING ESTIMATED VALUE OF $0.3 BILLION.

* SHELL SAYS "SEES SUBSTANTIAL LONG-TERM GROWTH POTENTIAL IN ARGENTINA’S SHALE RESOURCES" Source text (go.shell.com/2qUesxW) Further company coverage:

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