BRIEF-Sheng Siong Posts Qtrly Profit For Period S$17.4 Mln Vs S$17.5 Mln

Feb 20 (Reuters) - Sheng Siong Group Ltd:
* QTRLY PROFIT FOR PERIOD S$17.4 MILLION VERSUS S$17.5 MILLION
* PROPOSES FINAL DIVIDEND, TAX EXEMPT (ONE-TIER) OF 1.80 CENTS PER SHARE
* RETAIL SALES COULD BE NEGATIVELY AFFECTED IN FY2020 BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS
* GROUP IS INCREASING ITS INVENTORY HOLDING IN VIEW OF UNCERTAINTIES IN SUPPLY CHAIN
* APPEARS TO BE SOME DISRUPTION TO SUPPLY CHAIN, BECAUSE OF OUTBREAK OF CORONAVIRUS AND THIS WILL RAISE INPUT PRICES
* RISE IN INPUT PRICES MAY AFFECT GROUP’S GROSS MARGIN Source text for Eikon: Further company coverage: