BRIEF-Shenzhen Expressway Co Posts FY Net Profit Attributable Rmb2.50 Billion

March 18 (Reuters) - Shenzhen Expressway Co Ltd:
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE RMB2.50 BILLION VERSUS RMB3.44 BILLION
* BOARD RECOMMENDED PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND OF RMB0.52 PER SHARE IN CASH
* GROUP’S HIGHWAY REVENUE IN 2020 IS EXPECTED TO BE ADVERSELY AFFECTED BY TOLL-FREE POLICY
* CO ISSUED FIRST ULTRA SHORT-TERM FINANCING BONDS OF 2020 FROM MARCH 16 TO MARCH 17 WITH A SCALE OF RMB1 BLN
* TOLL POLICIES WILL NEGATIVELY AFFECT OPERATING RESULTS OF GROUP
* TOLL POLICY IMPLEMENTATION TO DECREASE REVENUE OF GROUP DURING PERIOD OF PREVENTION AND CONTROL OF EPIDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: