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April 17, 2020 / 12:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Shenzhen International Says Shenzhen Expressway Expected To Record Unaudited Consol Loss Attributable For Q1

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April 17 (Reuters) - Shenzhen International Holdings Ltd :

* SHENZHEN INTERNATIONAL - SHENZHEN EXPRESSWAY EXPECTED TO RECORD LOSS IN UNAUDITED NET PROFIT ATTRIBUTABLE FOR Q1 2020

* SHENZHEN INTERNATIONAL SAYS SHENZHEN EXPRESSWAY SEES LOSS IN UNAUDITED NET PROFIT ATTRIBUTABLE FOR Q1, WHICH DECREASED BY ABOUT RMB607.45 MILLION

* SHENZHEN INTERNATIONAL - FOR Q1 2020, UNAUDITED CONSOL LOSS ATTRIBUTABLE OF SHENZHEN EXPRESSWAY EXPECTED TO BE ABOUT RMB140 MILLION

* SHENZHEN INTERNATIONAL - EXPECTED RESULT OF SHENZHEN EXPRESSWAY DUE TO SIGNIFICANT IMPACT OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON PRODUCTION & OPERATION ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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