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April 22, 2018 / 2:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Shenzhen Sunline Tech's Shareholders To Sell 7.14 Pct Stake To Tencent Affiliate

Reuters Staff

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Shenzhen Sunline Tech Co Ltd :

* SAYS 10 SHAREHOLDERS AGREE TO SELL A COMBINED 7.14 PERCENT STAKE TO TENCENT’S INFORMATION TECHNOLOGY AFFILIATE FOR 388.7 MILLION YUAN ($61.75 million)

* SAYS IT SIGNS AGREEMENT WITH TENCENT’S CLOUD COMPUTING AFFILIATE ON CLOUD-RELATED PROJECT

* SAYS TRADING IN SHARES TO RESUME ON APRIL 23 Source text in Chinese: bit.ly/2K78PV4; bit.ly/2qSE8Kj; bit.ly/2K1ovct Further company coverage: ($1 = 6.2945 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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