BRIEF-Shield Therapeutics Closes London And Newcastle Offices

May 1 (Reuters) - Shield Therapeutics PLC:
* CONTINUING TO DEVOTE SIGNIFICANT EFFORT TO SECURE A COMMERCIALISATION PARTNER FOR USA
* ASK PHARMA, OUR PARTNER IN CHINA, WAS ABLE TO CONTINUE WORKING WITH US DURING LOCKDOWN IN CHINA
* OUR CONTRACT MANUFACTURING PARTNERS CONTINUE TO MANUFACTURE FERACCRU FOR US WITHOUT DISRUPTION
* UNAUDITED REVENUES FOR 2019 ARE NOW EXPECTED TO BE £0.7 MILLION
* UNAUDITED CASH BALANCES AT 31 MARCH 2020 AMOUNTED TO £11.3 MILLION AND GROUP’S CASH RUNWAY EXTENDS INTO Q1 OF 2021. Source text for Eikon: Further company coverage: