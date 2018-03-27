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March 27, 2018 / 7:18 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Shield Therapeutics Says ‍Receives EU Commission Approval For Broadening Of Indication For Feraccru To Treatment Of Iron Deficiency In Adults​

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Shield Therapeutics Plc:

* SHIELD THERAPEUTICS - ‍RECEIVES EU COMMISSION APPROVAL FOR BROADENING OF INDICATION FOR FERACCRU TO TREATMENT OF IRON DEFICIENCY IN ADULTS​

* SHIELD THERAPEUTICS - ‍EC ADOPTED DECISION TO EXTEND APPROVED INDICATION FOR FERACCRU TO INCLUDE TREATMENT OF ALL ADULTS WITH IRON DEFICIENCY OR WITHOUT ANAEMIA​

* SHIELD THERAPEUTICS- ‍EUROPEAN COMMISSION APPROVAL GOVERNS MARKETING OF FERACCRU IN ALL 28 EU MEMBER COUNTRIES, AS WELL AS ICELAND, NORWAY AND LIECHTENSTEIN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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