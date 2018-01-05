FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 5, 2018 / 12:03 PM / in 4 hours

BRIEF-Shiloh Industries Q4 Loss Per Share $0.04

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Shiloh Industries Inc:

* Q4 LOSS PER SHARE $0.04

* - SEES FY 2018 WITH ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION

* - QTRLY REVENUE $264.2 MILLION VERSUS $281.7 MLN‍​

* SHILOH INDUSTRIES - EXPECTS ANNUAL CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY 4PCT TO 5PCT OF REVENUE FOR FULL YEAR FISCAL 2018

* - DURING Q4, CO INCURRED RESTRUCTURING EXPENSE OF $4.8 MILLION

* - SEES FULL YEAR FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA IN A RANGE OF $73 MILLION TO $76 MILLION‍​

* - QTRLY ADJUSTED BASIC EARNINGS PER SHARE $0.13 Source text: (bit.ly/2Av2L2o) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.