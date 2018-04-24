BRIEF-Shire announces Takeda's revised proposal of about 49 pounds per share

April 24 (Reuters) - Shire Plc:
* SHIRE ANNOUNCES REVISED PROPOSAL AND EXTENSION OF PUSU DEADLINE TO 8 MAY 2018
* INDICATED TO TAKEDA WOULD BE WILLING TO RECOMMEND REVISED PROPOSAL TO SHAREHOLDERS SUBJECT TO SATISFACTORY RESOLUTION OF OTHER TERMS OF POSSIBLE OFFER
* SATISFACTORY RESOLUTION OF OTHER TERMS OF POSSIBLE OFFER, INCLUDE COMPLETION OF RECIPROCAL DUE DILIGENCE BY SHIRE ON TAKEDA
* REVISED PROPOSAL COMPRISES 0.839 NEW TAKEDA SHARES AND US$30.33 IN CASH FOR EACH SHIRE ORDINARY SHARE
* REVISED PROPOSAL IMPLIES AN EQUIVALENT VALUE OF APPROXIMATELY £49 PER SHIRE ORDINARY SHARE
* REVISED PROPOSAL COMPRISING OF £27.26 IN NEW TAKEDA SHARES; AND £21.75 IN CASH
* REVISED PROPOSAL IS EQUIVALENT TO A VALUE OF APPROXIMATELY £46 BILLION FOR ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF COMPANY
* CO SHAREHOLDERS WOULD BE ENTITLED TO ANY DIVIDENDS ANNOUNCED BY SHIRE IN ORDINARY COURSE PRIOR TO COMPLETION OF POSSIBLE TRANSACTION
* ON DEAL COMPLETION, SHIRE SHAREHOLDERS WOULD OWN APPROXIMATELY 50 PER CENT
* OF THE ENLARGED TAKEDA AND THE NEW TAKEDA SHARES WILL BE LISTED IN JAPAN AND IN US THROUGH AN ADR PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage: