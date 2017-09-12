BRIEF-Shire receives FDA fast track designation for SHP607

Sept 12 (Reuters) - Shire Plc
* SHIRE RECEIVES FDA FAST TRACK DESIGNATION FOR SHP607 FOR THE PREVENTION OF CHRONIC LUNG DISEASE IN EXTREMELY PREMATURE INFANTS
* UNITED STATES FDA GRANTED FAST TRACK DESIGNATION FOR SHP607 FOR PREVENTION OF CHRONIC LUNG DISEASE IN EXTREMELY PREMATURE INFANTS
* IS CURRENTLY CONDUCTING A FIVE-YEAR OBSERVATIONAL LONG-TERM OUTCOMES STUDY OF PATIENTS WHO HAD BEEN ENROLLED IN PHASE 2 STUDY.
* FOLLOWING PHASE 2 STUDY RESULTS, INITIATED DISCUSSIONS WITH REGULATORY AUTHORITIES IN U.S, EUROPE AND JAPAN TO DISCUSS APPROPRIATE REGULATORY REVIEW PATHWAY FOR SHP607
* PROCESS OF DEVELOPING A PHASE 2B/3 CLINICAL TRIAL SHP607 TARGETING A PRIMARY ENDPOINT FOCUSED ON CHRONIC LUNG DISEASE IN EXTREMELY PREMATURE INFANTS Source text for Eikon: Further company coverage: