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March 23, 2018 / 9:19 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Shire Says District Court Issues Ruling Finding Adderall XR Patents Infringed

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Shire Plc:

* DISTRICT COURT ISSUES RULING FINDING ADDERALL XR PATENTS INFRINGED

* SHIRE DEVELOPMENT WELCOMES YESTERDAY’S FAVORABLE RULING AGAINST ABHAI IN CONNECTION WITH ANDA FOR A GENERIC VERSION OF SHIRE’S ADDERALL XR

* ABHAI IS PROHIBITED FROM MARKETING ITS ANDA PRODUCT UNTIL EXPIRATION OF PATENTS

* COURT SANCTIONED ABHAI FOR LITIGATION MISCONDUCT

* JUDGE ISSUED A RULING HOLDING THAT PROPOSED ANDA FORMULATION INFRINGES CLAIMS OF PATENTS RE42,096 AND RE41,148 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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