FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 16, 2018 / 6:46 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Shire Sells Oncology Business To Servier For $2.4 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Shire PLC:

* SHIRE ANNOUNCES SALE OF ONCOLOGY BUSINESS TO SERVIER FOR $2.4 BILLION

* PORTFOLIO ALSO INCLUDES CALASPARGASE PEGOL (CAL-PEG)

* SERVIER HAS AGREED TO ACQUIRE SHIRE’S ONCOLOGY BUSINESS AND PAY TOTAL CONSIDERATION IN CASH, UPON COMPLETION

* TRANSACTION HAS BEEN APPROVED BY BOARD OF DIRECTORS AND IS EXPECTED TO CLOSE IN SECOND OR Q3 OF 2018

* PROCEEDS FROM TRANSACTION INCREASE OPTIONALITY AND BOARD WILL CONSIDER RETURNING PROCEEDS OF SALE TO SHAREHOLDERS THROUGH SHAREHOLDER-APPROVED SHARE BUYBACK AFTER CURRENT OFFER PERIOD

* DEAL COVERS TRANSFER OF SHIRE’S ONCOLOGY BUSINESS INCLUDING IN-MARKET PRODUCTS ONCASPAR , EX-U.S. RIGHTS TO ONIVYDE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.