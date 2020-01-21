Switzerland Market Report
January 21, 2020 / 6:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-SHL Telemedicine Confirms Discussions Regarding Possible Merger

1 Min Read

Jan 21 (Reuters) - SHL TELEMEDICINE LTD:

* CONFIRMS DISCUSSIONS REGARDING A POSSIBLE MERGER OR TAKEOVER TRANSACTION RELATING TO COMPANY

* HAS CLARIFIED TODAY THAT IT HAS BEEN IN DISCUSSIONS WITH A NUMBER OF PARTIES REGARDING A POSSIBLE MERGER OR TAKEOVER TRANSACTION RELATING TO SHL

* PARTIES INCLUDE DANEL LTD., A PUBLIC COMPANY LISTED AT TEL AVIV STOCK EXHANGE

* PARTIES HAVE NOT YET TAKEN ANY DECISION NOR ENTERED INTO ANY BINDING OBLIGATION WITH REGARD TO REALIZATION OF SUCH TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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