FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 8:15 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Shoe Carnival Reports Q4 Adjusted Non-GAAP Earnings Per Share Of $0.11 Excluding Items

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Shoe Carnival Inc:

* SHOE CARNIVAL REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND DECLARES QUARTERLY CASH DIVIDEND

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.11 EXCLUDING ITEMS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.24

* Q4 SALES $243.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $248.2 MILLION

* SEES FY 2018 SALES $1.013 BILLION TO $1.023 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* EXPECTS FISCAL 2018 COMPARABLE STORE SALES FLAT TO UP LOW SINGLE DIGITS

*

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $1.94, REVENUE VIEW $1.01 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.