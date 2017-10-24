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BRIEF-Shop Apotheke Europe 9mth revenues up 53% to more than EUR 191 mln​
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October 24, 2017 / 5:12 AM / in 20 hours

BRIEF-Shop Apotheke Europe 9mth revenues up 53% to more than EUR 191 mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - SHOP APOTHEKE EUROPE NV:

* DGAP-NEWS: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: CONSOLIDATED REVENUES GROW BY +53% TO OVER EUR 191 M IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2017.

* 9-MONTH REVENUES UP +53% TO MORE THAN EUR 191 M​

* ‍ANTICIPATES A FURTHER ACCELERATION OF GROWTH AT GROUP LEVEL IN Q4 OF 2017​

* ‍FORECAST FOR FY SALES GROWTH - AS ALREADY REPORTED ON 25 SEPT 2017 - OF BETWEEN +55% AND +65%​

* FY ‍FORECAST FOR CONSOLIDATED EBITDA MARGIN BEFORE NON-RECURRING TRANSACTION EXPENSES UNCHANGED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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