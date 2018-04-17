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April 17, 2018 / 9:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Shui On Land Says Unit And WHSO Entered Into A Termination Agreement With Citic China

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Shui On Land Ltd:

* UNIT AND WHSO ENTERED INTO A TERMINATION AGREEMENT WITH CITIC CHINA

* AGREEMENT TERMINATED DUE TO POTENTIAL CHANGES TO CONSTRUCTION PLAN OF A1 PROPERTY ARISING FROM POSSIBLE ZONING & REGULATORY REQUIREMENTS

* UNIT TO RETURN PROCUREMENT FEE ABOUT RMB673 MILLION & ABOUT RMB44.5 MILLION AS INTEREST ON PROCUREMENT FEE

* TERMINATION OF A1 DISPOSAL WILL NOT HAVE ANY MATERIAL ADVERSE EFFECT ON BUSINESS OPERATION AND FINANCIAL POSITION OF GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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