FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
22 days ago
BRIEF-SHW AG: board of SHW recommend not to accept offer from Pierer Industrie ​
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
U.S.
Cities step up removal of Confederate statues, despite violence
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto/Truck/Motorcycle Parts
July 24, 2017 / 10:47 AM / 22 days ago

BRIEF-SHW AG: board of SHW recommend not to accept offer from Pierer Industrie ​

1 Min Read

July 24 (Reuters) - SHW AG:

* DGAP-NEWS: SHW AG: JOINT STATEMENT BY THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD PURSUANT TO SECTION 27 (1) GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT PUBLISHED

* ‍MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF SHW AG RECOMMEND NOT TO ACCEPT OFFER FROM PIERER INDUSTRIE AG​

* ‍PRICE OFFERED DOES NOT APPROPRIATELY REFLECT EXPECTED SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN MARGINS AND EARNINGS​

* ‍NOTWITHSTANDING ABOVE, BOARD WELCOMES ANNOUNCEMENT BY BIDDER, ACCORDING TO WHICH INVESTMENT OF PIERER GROUP IN SHW IS VIEWED AS LONG-TERM INVESTMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.