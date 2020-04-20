BRIEF-Siam Commercial Bank Says Qtrly Net Profit Attributable 9.25 Bln

April 20 (Reuters) - Siam Commercial Bank PCL:
* QTRLY NET INTEREST INCOME 25.78 BILLION BAHT VERSUS 24.71 BILLION BAHT
* QTRLY NET PROFIT ATTRIBUTABLE 9.25 BILLION BAHT VERSUS 9.16 BILLION BAHT
* CAPITAL POSITION REMAINS STRONG WITH COMMON EQUITY TIER 1 (CET1) OF 16.1% AS AT END-MARCH
* DECIDED TO CANCEL SHARE REPURCHASE PROGRAM OF 16.0 BILLION BAHT APPROVED ON MARCH 11, 2020
* COVID-19 POSES SIGNIFICANT CHALLENGE TO BANKING SECTOR, IN TERMS OF REVENUE & ASSET QUALITY; WILL BECOME APPARENT IN SUBSEQUENT QTRS Source text: (reut.rs/2wSdQ1T) (reut.rs/2KfbsFF) Further company coverage: