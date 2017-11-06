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BRIEF-Siauliu Bankas 9months net profit down to EUR 24.6 mln
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November 6, 2017 / 7:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Siauliu Bankas 9months net profit down to EUR 24.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - SIAULIU BANKAS AB :

* 9MONTHS NET INTEREST INCOME EUR 42.1 MILLION ​ VERSUS EUR 40.8 MILLION YEAR AGO

* 9MONTHS NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR ‍​7.8 MILLION VERSUS EUR ‍​6.5 MILLION YEAR AGO

* 9MONTHS NET PROFIT EUR ‍​ 24.6 MILLION VERSUS EUR 37.0 MILLION ​ YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME EUR 14.6 MILLION ​ VERSUS EUR 13.5 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET FEE AND COMMISSION INCOME EUR ‍​2.8 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET PROFIT EUR ‍​ 5.4 MILLION VERSUS EUR 10.7 MILLION ​ YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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