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April 27, 2020 / 12:16 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sichuan Expressway Co Ltd Updates On Establishment Of Sichuan Chengqiongya Expressway Co

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Sichuan Expressway Co Ltd:

* SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD UPDATES ON ESTABLISHMENT OF SICHUAN CHENGQIONGYA EXPRESSWAY CO

* SICHUAN EXPRESSWAY CO - CONSORTIUM OF CO AND ROAD & BRIDGE INTERNATIONAL ENTER INVESTMENT AGREEMENT WITH PEOPLE’S GOVERNMENT OF CHENGDU

* SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD - CONSORTIUM ALSO ENTER CAPITAL CONTRIBUTION AGREEMENT AND PROPOSED TO FOR PROJECT CO BY JOINT CONTRIBUTION

* SICHUAN EXPRESSWAY-CONSORTIUM ALSO ENTER CAPITAL CONTRIBUTION AGREEMENT AND PROPOSED TO FORM PROJECT CO BY JOINT CONTRIBUTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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