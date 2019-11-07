Switzerland Market Report
November 7, 2019 / 7:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Siemens CEO Says We Expect Moderate Growth, Typically People See This At 2, 3, 4%

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - Siemens AG:

* SIEMENS CEO SAYS EXPECTS RERATING OF STOCK AFTER CONGLOMERATE DISCOUNT IS REMOVED - BLOOMBERG TV

* SIEMENS CEO SAYS WE BELIEVE THERE IS ENOUGH STRENGTH IN GERMAN ECONOMY

* SIEMENS CEO SAYS NOT GIVING MARGIN GUIDANCE AT GROUP LEVEL TO BE MORE SPECIFIC ABOUT INDIVIDUAL DIVISIONS, GIVE TRANSPARENCY

* SIEMENS CEO SAYS EXPECT MODERATE GROWTH, TYPICALLY PEOPLE SEE THIS AT 2, 3, 4%

* SIEMENS CEO SAYS EXPECTS SHORT CYCLE TO LEVEL OUT IN 6 MONTHS

* SIEMENS CEO SAYS UNCERTAINTY SUBDUING INVESTMENT SENTIMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

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