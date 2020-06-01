Healthcare
June 1, 2020 / 12:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Siemens Healthineers Receives FDA Emergency Use Authorization For Its SARS-CoV-2 Total Antibody Test

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Siemens Healthineers AG:

* SIEMENS HEALTHINEERS RECEIVES FDA EMERGENCY USE AUTHORIZATION FOR ITS SARS-COV-2 TOTAL ANTIBODY TEST THAT DELIVERS SUPERIOR CLINICAL PERFORMANCE

* SIEMENS HEALTHINEERS - TOTAL ANTIBODY TEST SHOWED 100% SENSITIVITY, 99.8% SPECIFICITY IN IDENTIFYING SARS-COV-2 ANTIBODIES

* SIEMENS HEALTHINEERS- HAS PRODUCTION CAPACITY FOR OVER 50 MILLION TESTS PER MONTH

* SIEMENS HEALTHINEERS- TEST AVAILABLE ON CO’S HIGH-THROUGHPUT ANALYZERS THAT CAN DELIVER UPTO 440 TESTS/HOUR, REPORT RESULTS IN AS FEW AS 10 MINS Source text for Eikon: Further company coverage:

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