BRIEF-Sienna Senior Living Says AGM Continues To Be Scheduled For April 21

April 9 (Reuters) - Sienna Senior Living Inc:
* SIENNA SENIOR LIVING INC - AGM CONTINUES TO BE SCHEDULED FOR APRIL 21
* SIENNA SENIOR LIVING - CONTINUE TO BELIEVE OCCUPANCY IN RETIREMENT PORTFOLIO COULD BE TEMPORARILY IMPACTED DUE TO COVID-19
* SIENNA SENIOR LIVING INC - WITHDRAWING ITS 2020 OUTLOOK FOR 2020 FISCAL YEAR
* SIENNA SENIOR LIVING INC - HAS AMPLE LIQUIDITY
* SIENNA SENIOR LIVING INC - HAS ABOUT $215 MILLION OF LIQUIDITY AND AN UNENCUMBERED ASSET POOL OF ABOUT $540 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: