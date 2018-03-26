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March 26, 2018 / 8:37 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Sientra Says Reached An Agreement-In-Principle With Staff Of Division Of Enforcement Of U.S. SEC

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Sientra Inc:

* SIENTRA INC - REACHED AN AGREEMENT-IN-PRINCIPLE WITH STAFF OF DIVISION OF ENFORCEMENT OF U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - SEC FILING

* SIENTRA - THERE IS NO MONETARY COMPONENT TO AGREEMENT-IN-PRINCIPLE, BUT IT WILL CONTAIN ORDER PROHIBITING FUTURE VIOLATIONS OF SECURITIES LAWS

* SIENTRA INC - AGREEMENT-IN-PRINCIPLE TO SETTLE SEC’S INVESTIGATION RELATED TO CO’S FOLLOW-ON PUBLIC OFFERING THAT CLOSED ON SEPT. 23, 2015

* SIENTRA - TO CO'S KNOWLEDGE, SEC DOES NOT INTEND TO CHARGE ANY OF CO'S CURRENT OFFICERS OR DIRECTORS RELATED TO INVESTIGATION Source text: (bit.ly/2GgFpSc) Further company coverage:

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