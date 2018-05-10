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May 10, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sierra Oncology Reports Qtrly Loss Per Share $0.19

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Sierra Oncology Inc:

* SIERRA ONCOLOGY INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.19

* SIERRA ONCOLOGY INC - SRA737 MONOTHERAPY PHASE 1/2 TRIAL EXPANDED TO ENROLL CCNE1-DRIVEN OVARIAN CANCER COHORT

* SIERRA ONCOLOGY INC - SRA737 LOW-DOSE GEMCITABINE COMBINATION PHASE 1/2 TRIAL ADVANCED INTO COHORT EXPANSION PHASE

* SIERRA ONCOLOGY INC - CASH AND CASH EQUIVALENTS TOTALED $133.8 MILLION AS OF MARCH 31, 2018

* SIERRA ONCOLOGY INC - $133.8 MILLION CASH EXPECTED TO FUND PROGRAMS THROUGH APPROXIMATELY MID-2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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