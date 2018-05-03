FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 9:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sierra Wireless Provides Statement Of Clarification

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Sierra Wireless Inc:

* PROVIDED A STATEMENT OF CLARIFICATION WITH REGARD TO SCHEDULE A OF MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR

* CLARIFICATION WITH REGARD TO SCHEDULE A ON TOPIC OF ISSUANCE OF SECURITIES UNDER SECURITY BASED COMPENSATION PLANS

* DO NOT INTEND TO ISSUE SECURITIES UNDER COMPENSATION PLANS THAT WOULD RESULT IN NUMBER OF SHARES ISSUABLE EXCEEDING 8.1 PCT

* WITH REGARD TO SHARES ISSUED UNDER TREASURY RSU PLAN, A SUB-LIMIT OF 3.7 PCT OF ISSUED AND OUTSTANDING SHARES WILL APPLY

* UNDERTAKING TO AMEND SECURITY BASED COMPENSATION PLANS OVER COURSE OF NEXT YEAR TO REFLECT MANAGEMENT PRACTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.