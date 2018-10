Oct 30 (Reuters) - SIG Combibloc Group AG:

* 9-MONTH ADJUSTED EBITDA 311 MILLION EUR VERSUS 295 MILLION EURO YEAR AGO

* CONFIRMS 2018 OUTLOOK

* Q3 ADJUSTED EBITDA 113 MILLION EUR VERSUS 122 MILLION EUR YEAR AGO

* 9-MONTH TOTAL REVENUE AT EUR 1.173 BILLION VERSUS EUR 1.166 BILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)