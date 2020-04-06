Healthcare
April 6, 2020 / 7:36 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sigmaroc Says Expected Fall In April Demand May Lead To Substantial Drop In Q2 Revenue, Profit

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Sigmaroc PLC:

* SIGMAROC PLC - Q1 2020 TRADING AHEAD OF ESTIMATES

* SIGMAROC - FOR Q1 OF 2020, SIGMAROC HAS PERFORMED AHEAD OF BUDGET AND ANALYST ESTIMATES

* SIGMAROC PLC - FOR QUARTER, GROUP RECORDED UNAUDITED REVENUES OF £26.5M, AN 87% YEAR-ON-YEAR INCREASE

* SIGMAROC - SEES REDUCED ACTIVITY AND DEMAND LEVELS IN APRIL, POSSIBLY MAY, WILL RESULT IN SUBSTANTIALLY REDUCED REVENUE AND EBITDA PERFORMANCE IN Q2

* SIGMAROC - GROUP REMAINS IN A STRONG POSITION TO CONFRONT CURRENTLY FORESEEN CONSEQUENCES OF COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below