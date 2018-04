April 20 (Reuters) - Siguldas Ciltslietu Un Maksligas Apseklosanas Stacija AS:

* SAYS TO PAY DIVIDEND OF 33,795 EUR FOR 2017 WHICH IS 0.08 EUR PER SHARE

* SAYS SETS DIVIDEND PAYMENT DAY ON MAY 16, 2018 Source text : bit.ly/2Jdsd1t Further company coverage: (Gdynia Newsroom)