Healthcare
February 11, 2020 / 3:08 PM / a few seconds ago

BRIEF-Sihuan Pharmaceutical Holdings Reached Framework Cooperation Agreement In Pharmaceutical Manufacturing Area

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd :

* GROUP & HETERO LABS LTD REACHED A FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING AREA

* BOTH PARTIES AGREED TO TAKE INTRODUCTION, DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF NEW CORONAVIRUS DRUGS AS PRIORITY ISSUE

* DEAL INCLUDES COMMERCIALIZATION OF DRUGS IN FIELDS OF ANTI-INFECTIVES INCLUDING NOVEL CORONAVIRUS, AMONG OTHERS

* HETERO’S ANTI-VIRAL & ANTI-INFECTION PRODUCTS WILL BE INTRODUCED TO CHINA BY CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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