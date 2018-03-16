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March 16, 2018 / 1:09 PM / in 25 minutes

BRIEF-Silgan Announces Redemption Of All Of Its Outstanding 5 Pct Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Silgan Holdings Inc:

* SILGAN ANNOUNCES REDEMPTION OF ALL OF ITS OUTSTANDING 5% SENIOR NOTES

* SILGAN - GAVE IRREVOCABLE NOTICE FOR REDEMPTION OF ALL $280 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF REMAINING OUTSTANDING 5% SENIOR NOTES DUE 2020​

* SILGAN HOLDINGS INC - WILL FUND THE REDEMPTION WITH REVOLVING LOAN BORROWINGS UNDER ITS SENIOR SECURED CREDIT FACILITY AND CASH ON HAND

* SILGAN HOLDINGS INC - TO REDEEM SENIOR NOTES AT PRICE OF 100 PERCENT OF PRINCIPAL AMOUNT PLUS ACCRUED, UNPAID INTEREST UP TO REDEMPTION DATE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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