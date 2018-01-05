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January 5, 2018 / 2:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Silicon Motion Announces Preliminary Fourth Quarter 2017 Revenue And Earnings Conference Call Details

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Silicon Motion Technology Corp:

* SILICON MOTION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 REVENUE AND EARNINGS CONFERENCE CALL DETAILS

* - ‍ PRELIMINARY Q4 REVENUE IS EXPECTED TO BE AT UPPER END OF ORIGINAL GUIDANCE RANGE OF $130 MILLION TO $136 MILLION​

* SILICON MOTION ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 REVENUE AND EARNINGS CONFERENCE CALL DETAILS

* SILICON MOTION TECHNOLOGY - ‍ PRELIMINARY Q4 GROSS MARGIN (NON-GAAP) IS EXPECTED TO BE NEAR MIDPOINT OF ORIGINAL GUIDANCE RANGE OF 45.5% TO 47.5%​

* Q4 REVENUE VIEW $133.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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