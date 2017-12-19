FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 19, 2017 / 11:19 AM / in 6 hours

BRIEF-Silverbow Resources Enters Second Amendment To First Amended & Restated Senior Secured Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Silverbow Resources Inc:

* SILVERBOW RESOURCES- ON DEC 15, CO ENTERED INTO SECOND AMENDMENT TO FIRST AMENDED & RESTATED SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT DATED AS OF APRIL 19

* SILVERBOW RESOURCES INC SAYS SECOND AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT PERMITS COMPANY TO ENTER INTO NOTE PURCHASE AGREEMENT - SEC FILING

* SILVERBOW RESOURCES - AMENDMENT ALSO CONFIRMED THAT NOTE PURCHASE AGREEMENT CONSTITUTED PERMITTED SECOND LIEN DEBT

* SILVERBOW RESOURCES-AMENDMENT CONFIRMED NOTE PURCHASE AGREEMENT ADJUSTED BORROWING BASE UNDER CREDIT FACILITY TO $330 MILLION UPON CLOSING OF AGREEMENT Source text: (bit.ly/2oNfflo) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.