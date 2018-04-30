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April 30, 2018 / 8:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Simpson Manufacturing Q1 Sales $244.8 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Simpson Manufacturing Co Inc:

* SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q1 SALES $244.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $237.6 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.54

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REITERATING FINANCIAL TARGETS AND ASSUMPTIONS UNDER COMPANY’S “2020 PLAN”

* SIMPSON MANUFACTURING - CURRENTLY BELIEVES, DUE TO UNCERTAINTY RELATED TO STEEL TARIFFS, MARKET PRICE FOR STEEL WILL CONTINUE TO INCREASE DURING Q2 Source text for Eikon: Further company coverage:

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