BRIEF-Simpson Manufacturing Q1 Sales $244.8 Million

April 30 (Reuters) - Simpson Manufacturing Co Inc:
* SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q1 SALES $244.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $237.6 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REITERATING FINANCIAL TARGETS AND ASSUMPTIONS UNDER COMPANY’S “2020 PLAN”
* SIMPSON MANUFACTURING - CURRENTLY BELIEVES, DUE TO UNCERTAINTY RELATED TO STEEL TARIFFS, MARKET PRICE FOR STEEL WILL CONTINUE TO INCREASE DURING Q2 Source text for Eikon: Further company coverage: