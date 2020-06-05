BRIEF-Sin Ghee Huat Corp Says Revenue For FY Ending 30 June Expected To Be About 20%-30% Lower

June 5 (Reuters) - Sin Ghee Huat Corp Ltd:
* REVENUE FOR FY ENDING 30 JUNE 2020 IS EXPECTED TO BE ABOUT 20% TO 30% LOWER
* GROSS PROFIT ALSO EXPECTED TO FALL IN TANDEM WITH DECREASE IN REVENUE FOR FY
* ALSO EXPERIENCING DELAY IN COLLECTIONS FROM SOME CUSTOMERS
* DECIDED TO CEASE BUSINESS OPERATIONS OF SG METALS (SUZHOU) FROM CLOSE OF CURRENT FY
* DECIDED THAT JV ARRANGEMENT IN NEW ZEALAND, FIRST BREAK SG METALS 2015 LTD, BE TERMINATED WITH IMMEDIATE EFFECT Source text for Eikon: Further company coverage: