BRIEF-Sinclair Broadcast Group Removed From Sony Vue Platforms

May 2 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:
* SAYS ALL OF SINCLAIR’S ABC, CBS, FOX, NBC AFFILIATED STATIONS REMOVED FROM SONY’S PLAYSTATION VUE PLATFORM
* SAYS REMOVAL FROM PLAYSTATION VUE PLATFORM AS RESULT OF SONY FAILING TO COMPLY WITH SOME CONTRACTUAL PROVISIONS,
* SAYS IMPASSE AFFECTS ALL OF SONY’S PLAYSTATION VUE SUBSCRIBERS LOCATED IN SINCLAIR MARKETS
* SAYS BECAUSE OF VERY SMALL SUBSCRIBER BASE THAT PLAYSTATION VUE HAS, THE IMPASSE WILL HAVE NO MATERIAL IMPACT ON SINCLAIR
* SAYS SONY ADVISED SUBSCRIBERS IT WILL REPLACE CO’S STATIONS WITH CERTAIN ON DEMAND CONTENT Source text for Eikon: Further company coverage: