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May 2, 2018 / 6:29 PM / in an hour

BRIEF-Sinclair Broadcast Group Removed From Sony Vue Platforms

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:

* SINCLAIR BROADCAST GROUP REMOVED FROM SONY VUE PLATFORMS

* SAYS ALL OF SINCLAIR’S ABC, CBS, FOX, NBC AFFILIATED STATIONS REMOVED FROM SONY’S PLAYSTATION VUE PLATFORM

* SAYS REMOVAL FROM PLAYSTATION VUE PLATFORM AS RESULT OF SONY FAILING TO COMPLY WITH SOME CONTRACTUAL PROVISIONS,

* SAYS IMPASSE AFFECTS ALL OF SONY’S PLAYSTATION VUE SUBSCRIBERS LOCATED IN SINCLAIR MARKETS

* SAYS BECAUSE OF VERY SMALL SUBSCRIBER BASE THAT PLAYSTATION VUE HAS, THE IMPASSE WILL HAVE NO MATERIAL IMPACT ON SINCLAIR

* SAYS SONY ADVISED SUBSCRIBERS IT WILL REPLACE CO’S STATIONS WITH CERTAIN ON DEMAND CONTENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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