Healthcare
March 17, 2020 / 11:57 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Singapore Airlines Says Cut Capacity Further In Response To Global Border Closures

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Singapore Airlines Ltd:

* SINGAPORE AIRLINES CUTS CAPACITY FURTHER IN RESPONSE TO GLOBAL BORDER CLOSURES

* SUSPENDING ADDITIONAL SERVICES ACROSS ITS NETWORK

* SIA WILL OPERATE ONLY 50% OF CAPACITY THAT HAD BEEN ORIGINALLY SCHEDULED UP TO END-APRIL

* SIA EXPECTS TO MAKE FURTHER CUTS TO ITS CAPACITY

* SIA GROUP WILL ALSO CONSULT UNIONS ONCE AGAIN AS IT URGENTLY TAKES STEPS TO FURTHER CUT COSTS

* “ADDITIONAL MEASURES WILL BE ANNOUNCED WHEN THEY HAVE BEEN FIRMED UP”

* “EXPECT PACE OF THIS DETERIORATION TO ACCELERATE”

* COMPANY IS ACTIVELY TAKING STEPS TO BUILD UP LIQUIDITY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below