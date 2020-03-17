BRIEF-Singapore Airlines Says Cut Capacity Further In Response To Global Border Closures

March 17 (Reuters) - Singapore Airlines Ltd:
* SINGAPORE AIRLINES CUTS CAPACITY FURTHER IN RESPONSE TO GLOBAL BORDER CLOSURES
* SIA WILL OPERATE ONLY 50% OF CAPACITY THAT HAD BEEN ORIGINALLY SCHEDULED UP TO END-APRIL
* SIA GROUP WILL ALSO CONSULT UNIONS ONCE AGAIN AS IT URGENTLY TAKES STEPS TO FURTHER CUT COSTS
* “ADDITIONAL MEASURES WILL BE ANNOUNCED WHEN THEY HAVE BEEN FIRMED UP”
* “EXPECT PACE OF THIS DETERIORATION TO ACCELERATE”
* COMPANY IS ACTIVELY TAKING STEPS TO BUILD UP LIQUIDITY Source text for Eikon: Further company coverage: