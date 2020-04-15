BRIEF-Singapore Airlines Says SIA Group Airlines' Passenger Carriage Down 60.4% In March

April 15 (Reuters) - Singapore Airlines Ltd:
* IN MARCH 2020, SIA GROUP’S AIRLINES RECORDED A 60.4% DECLINE IN PASSENGER CARRIAGE
* IN MARCH, SILKAIR’S PASSENGER CARRIAGE DECREASED BY 71.1% AGAINST A 58.5% CUT IN CAPACITY
* OPERATING LIMITED SCHEDULE WILL HAVE SEVERE IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE
* GROUP MAY NEED TO EXTEND CAPACITY CUTS IF BORDER CONTROLS, TRAVEL RESTRICTIONS REMAIN IN PLACE
* OVERALL, COVID-19 OUTBREAK EXPECTED TO HAVE MATERIAL IMPACT ON SIA GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE IN Q4 OF FY 2019-20
* COLLAPSE IN PASSENGER TRAFFIC HAS HAD A SEVERE IMPACT ON SIA GROUP’S REVENUES
* GROUPS MARCH PASSENGER LOAD FACTOR 57.4%, DOWN 24.1 PERCENTAGE POINT
* REDUCTION IN PASSENGER OPERATIONS HAS, HOWEVER, SIGNIFICANTLY REDUCED OVERALL CARGO CAPACITY
* SIA HAS ALSO BEEN SELECTIVELY DEPLOYING PASSENGER AIRCRAFT ON CARGO- ONLY FLIGHTS TO MEET DEMAND FROM GLOBAL SUPPLY CHAINS
* ON CARGO FRONT, DEMAND HAS HELD UP AND FREIGHTER AIRCRAFT OPERATE AS PLANNED
* SCALE OF FLIGHT CUTS MEANS THAT SIA GROUP IS NOW IN OVER-HEDGED POSITION WITH RESPECT TO FUEL CONSUMPTION
* SURPLUS HEDGES WILL NEED TO BE MARKED TO MARKET AS AT 31 MARCH 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: